Виктора Павлика жестко раскритиковали в сети за фото с известными крымчанками

Украинский певец Виктор Павлик опубликовал на своей страничке в соцсетях фото с дуэтом «Anna Maria» — Анной и Марией Опанасюк — и нарвался на жесткую критику из-за позиции девушек по Крыму.

«Девушки, мои коллеги Аня и Мария», — так прокомментировал совместное фото певец.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев, основная часть которых была критической. Певицам, в частности, припомнили их слова об оккупированном Крыме:

«Це ті дівчата, які не знають, чий Крим?»

«Вікторе, але ж вони зашкварені концептуально! Не добре цьому потурати».

К дискуссии присоединился сам Виктор Павлик, отметивший, что девушки «не зашкваренные», а «абсолютно нормальные, классные и позитивные» с «правильной своей позицией.

Также было несколько комментариев и от дуэта.

Интернет-пользователи, воспользовавшись моментом, в очередной раз задали певицам вопрос о принадлежности Крыма. Правда, ответил на него лишь Виктор Павлик.

Напомним, что годом ранее мать Анны и Марии Лариса Опанасюк получила должность в оккупационной администрации — ее назначили «крымским омбудсменом».

Фото Виктора Павлика из соцсетей.

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