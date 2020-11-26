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Шоу-бизнес

Бывшая ведущая "Орла и решки" боится признаться 5-летней дочери, что потеряла ребенка

16:59 26 ноября 2020
неведрова

Телеведущая Натали Неведрова, бывшая звезда телешоу о путешествиях «Орел и Решка», рассказала в Instagram о семейной трагедии. Неведрова готовилась к появлению на свет третьего ребенка, но случился выкидыш. Сейчас Натали пытается собраться с силами и найти слова, чтобы объяснить случившееся старшей дочери.

«Я до сих пор не рассказала Мари-Николь, что малыш, который должен был родиться, как и она в мае, у меня в ближайшее время не появится. Не знаю, что меня останавливает, ведь я прекрасно понимаю, что ей не нужны подробности. Но каждый раз, когда дело идет к этому, меня будто замораживает», — признается Неведрова.

Телеведущая признает, что замолчать такое событие — плохая идея: «Об этом нужно сказать. Собраться и сказать… Буду бояться, но делать. Потому что это честно».

Напомним, Неведрова воспитывает пятилетнюю дочь Мари-Николь и сына Мартина (мальчик родился в январе 2019 года).

Фото nevedrova/Instagram

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