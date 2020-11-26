Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили за торговлю подсказками для участников шоу
Один из бессменных ведущих мистического шоу Сергей Сафронов вымогал у участников проекта миллионы за подсказки. Об этом сообщает StarHit.
«У меня есть записи переговоров, банковские переводы, огромное количество сообщений, слитые задания», — заявила экстрасенс Алина Вердиш.
Услуги ведущего стоили недешево: за испытание «Ширма» — 600 тысяч рублей, за «Багажник» — 900 тысяч. Каждый последующий этап Сафронов оценивал в 200 тысяч рублей и обещал участнице, что проведет ее до финала.
Для подсказок он придумывал различные ухищрения. Так, в каком ряду стоит машина с человеком, определялось, по руке Сафронова, в которой держал личную вещь спрятанного зрителя, а цвет автомобиля выбирался по тому, на каком пальце он крутит кольцо. В «Ширме» за занавесом прятались дирижер и оркестр, которым ведущий, по его словам, руководил онлайн по видеосвязи.
В результате руководство канала ТНТ уволило Сергея Сафронова.
Напомним, одна из победительниц «Битвы экстрасенсов» сменила пол — стала мужчиной.
Фото: StarHit120
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