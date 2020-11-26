Быстряков о скандальном клипе Дорофеевой: «Танцы на костях — это ужасно»

Известный композитор Владимир Быстряков считает, что вина в скандале с видео Нади Дорофеевой лежит на авторах клипа, которые подставили певицу. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Знаете, говорят иногда, что у поп-певиц голова для того, чтобы ею петь, но в данном случае девушку подставили авторы клипа, потому что с таким же успехом можно было бы снимать возле городского крематория или возле Мемориала „Бабий Яр“. Это кощунственно по отношению к тем людям, которые там погибли. Можно разделять их взгляды, можно не разделять их взгляды, но это место такое сакральное. Поэтому там дергаться, чтобы картинка была эффектная, я бы не стал», — заявил Владимир Быстряков.

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Напоминаем, одесский активист Сергей Стерненко рассказал, что протест против первого клипа Нади Дорофеевой имел успех.

Фото: скриншот клипа

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