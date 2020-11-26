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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Друзья» впервые в жизни собрался жениться

21:52 26 ноября 2020
Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри объявил о своей помолвке. 51-летний канадско-американский актер женится на своей 29-летней подруге Молли Хервиц, с которой встречается с 2018 года. Она работает агентом по поиску молодых талантливых актеров.

Мэттью подтвердил свои намерения изданию People. «Я решил обручиться. К счастью, так вышло, что я встречаюсь с величайшей женщиной на планете», — сказал Перри.

Для Мэттью, который известен также по фильмам «Девять ярдов», «Папе снова 17», «Поспешишь — людей насмешишь», это будет первый брак. С 1995 по 1996 год он встречался с кинозвездой Джулией Робертс. А с 2006 по 2012-й — с актрисой Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Монстро»).

Невеста Перри Молли Хервиц

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