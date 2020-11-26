Рвется к мужу-сидельцу в колонию: стала известна позиция жены Ефремова относительно их развода

Отказ жены Михаила Ефремова комментировать ситуацию вокруг осуждения ее супруга и отправки его в колонию привел к тому, что недоброжелателями начали упорно распространяться слухи о ее намерении избавиться от проблемного Михаила.

Боле того: несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Кругликова получила доступ к счетам актера и намерена забрать себе все его деньги, — пишет «СтарХит».

И, наконец, после долгого молчания в четверг, 26 ноября, друг семьи, член Общественного совета ФСИН РФ Алексей Лобарев, который периодически давал советы Кругликовой во время скандального процесса по делу ее мужа, озвучил позицию звукорежиссера.

Как выяснилось, ни о каком разводе речи не ведется.

«Мы созванивались с Софьей. Она сказала, что ей очень не нравится, что о ее семье постоянно врут в средствах массовой информации. Если дословно, то: «Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе. Она полностью это опровергает», — сказал Лобарев в комментарии изданию.

По словам Лобарева, 48-летняя Софья Николаевна с нетерпением ждет завершения карантина, чтобы навестить осужденного супруга в стенах колонии.

Напомним, что на данный момент Михаил Ефремов находится в следственном изоляторе № 3 в Белгороде, но уже до Нового года актера доставят на место назначения в ИК-4, где ему и предстоит отбывать свой срок за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Тем временем, адвокаты артиста готовятся к кассации. На данный момент у Михаила Олеговича четверо защитников. По прогнозам юристов, пересмотр дела Ефремова состоится уже в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать Ефремова заключила сделку с церковью.

Фото: sobesednik.ru

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