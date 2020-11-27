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Шоу-бизнес

"Плохой человек": третья жена Джигарханяна рассказала о его отношениях с Конкиным

6:05 27 ноября 2020
Джигарханян и Цимбалюк-Романовская

Третья супруга Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, о которой великий артист заявлял, что она «нанесла ему много несправедливой боли», решила впервые рассказать о его отношении к Владимиру Конкину.

Актеры вместе снимались в легендарном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», напоминает Daily Storm.

Кроме того, Владимир Конкин одним из первых прибыл на прощание с Арменом Джигаханяном. Также 69-летний актер выступил со скорбной речью и едва не расплакался.

Но Виталина уверяет, что актер не любил Владимира Алексеевича.

«С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек», — цитирует издание Виталину Цымбалюк-Романовскую.

По словам пианистки, на похоронах Джигархяняна не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. «Никого! Понимаете? Для меня это страшно», — посетовала она.

Виталина также заверила, что она не обижалась на бывшего мужа из-за того, что он ей ни разу не позвонил после развода.

«Не на что обижаться. Это же не он виноват! Я знаю, что это была не его инициатива. Я думаю, он хотел вернуться, просто у него не было возможности на этом настаивать. Ну что он мог сделать, если у него забрали телефон и сменили номер, а мой он вряд ли помнил? Он просто физически не мог мне позвонить», — поведала Цымбалюк-Романовская.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. Приемный сын на панихиде не присутствовал.

Фото: gazeta.ru

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