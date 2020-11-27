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Шоу-бизнес

«Как-то тухло»: клип «ВИА Гры» разочаровал зрителей

10:00 27 ноября 2020
ВИА Гра

Группа «ВИА Гра», новый состав которой недавно представлял Константин Меладзе, выпустила новый клип и нарвалась на критику.

Речь идет о клипе «Рикошет», представленном накануне группой.

Фолловеры, оставлявшие комментарии под видео на YouTube, в частности, сетовали на то, что сам клип неплох, но вовсе не сочетается с песней.

Напомним, что теперь солистками «ВИА Гры» являются Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова. Последняя, кстати, уроженка Кривого Рога. Фанаты сразу отметили ее шикарную фигуру — девушка на своей страничке в соцсетях разместила немало откровенных фото.

Поклонники обратили внимание на то, что во время представления группы в программе Ивана Урганта Ульяна Синецкая вела себя высокомерно, пытаясь затмить других девушек.

Фото со странички «ВИА Гры» в соцсетях.

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