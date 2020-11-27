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Шоу-бизнес

«Как с хаты выгнать всех гостей?» Ани Лорак показала улучшенный вариант песни

13:39 27 ноября 2020
Лорак

На новый клип Ани Лорак «Страдаем и любим», который публика приняла без особого восторга, появилась пародия.

Лорак показала часть ее в Stories в своем Instagram-аккаунте.

«Счастлива, что мой новый клип #страдаемилюбим вызвал такую гамму эмоций. Делитесь своими чувствами, мне очень важно то, что вы ощущаете», — написала певица.

Полная версия пародии на песню Лорак опубликована на канале YouTube.

«Пародия Ани Лорак в стиле: если бы песня была о том, что происходит в клипе», — так подписали видео на канале «Сарказмошная».

Пользователи назвали пародию шедевром, гораздо лучшим, чем оригинал. А вид самой Лорак фанатам не понравился.

Напомним, Ани Лорак, живущая с дочерью в России, долго не радовала поклонников новым творчеством. Вместо пения, актриса снималась в рекламе.

Фото instagram.com/anilorak/

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