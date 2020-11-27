«Как с хаты выгнать всех гостей?» Ани Лорак показала улучшенный вариант песни
На новый клип Ани Лорак «Страдаем и любим», который публика приняла без особого восторга, появилась пародия.
Лорак показала часть ее в Stories в своем Instagram-аккаунте.
«Счастлива, что мой новый клип #страдаемилюбим вызвал такую гамму эмоций. Делитесь своими чувствами, мне очень важно то, что вы ощущаете», — написала певица.
Полная версия пародии на песню Лорак опубликована на канале YouTube.
«Пародия Ани Лорак в стиле: если бы песня была о том, что происходит в клипе», — так подписали видео на канале «Сарказмошная».
Пользователи назвали пародию шедевром, гораздо лучшим, чем оригинал. А вид самой Лорак фанатам не понравился.
Напомним, Ани Лорак, живущая с дочерью в России, долго не радовала поклонников новым творчеством. Вместо пения, актриса снималась в рекламе.
Фото instagram.com/anilorak/166
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