«Cпасибо за поддержку! Жыве Беларусь!» Белорусы оценили кровавый клип «Касты»

Группа «Каста» сняла видеоклип на песню «Выходи гулять» — ролик поддерживает участников акций в Беларуси против Лукашенко. Клип размещен на канале «Каста» в YouTube.

Песня группы «Каста» посвящена событиям в Беларуси и содержит такие строки:

Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит».

Можешь брать с собой сестренку, со мной идет мой братик.

Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик.

Интересней, чем гулять, нет важней занятий.

Видеоряд содержит сцены расправы силовиков над участниками протестов против Лукашенко.

Пользователи из Беларуси высоко оценили клип. Они оставили такие комментарии: «Спасибо за поддержку! Жыве Беларусь!», «Каждый кадр такой знакомы, такой болючий, такой реальный — просто выгляни в окно».

Ранее сообщалось, что в рамках торговой войны Украина отомстила Беларуси.

Фото: скриншот клипа

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