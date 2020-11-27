«Cпасибо за поддержку! Жыве Беларусь!» Белорусы оценили кровавый клип «Касты»
Группа «Каста» сняла видеоклип на песню «Выходи гулять» — ролик поддерживает участников акций в Беларуси против Лукашенко. Клип размещен на канале «Каста» в YouTube.
Песня группы «Каста» посвящена событиям в Беларуси и содержит такие строки:
Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит».
Можешь брать с собой сестренку, со мной идет мой братик.
Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик.
Интересней, чем гулять, нет важней занятий.
Видеоряд содержит сцены расправы силовиков над участниками протестов против Лукашенко.
Пользователи из Беларуси высоко оценили клип. Они оставили такие комментарии: «Спасибо за поддержку! Жыве Беларусь!», «Каждый кадр такой знакомы, такой болючий, такой реальный — просто выгляни в окно».
Ранее сообщалось, что в рамках торговой войны Украина отомстила Беларуси.
Фото: скриншот клипа173
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