Дочь Заворотнюк показала на видео свою новую квартиру в Москве

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна готовится к переезду в собственную квартиру в центре Москвы. В «сториз» своего Instagram она показала интерьер нового жилья, в котором пока практически нет мебели.

«Переехала. И ни одного шкафа еще не готово. А так хотелось. Я вообще страшная торопыга, а вы? Мне очень нравится стиль минимализм в ремонте», — прокомментировала Анна опубликованные кадры.

Судя по кадрам, в квартире есть спальная, гостиная, совмещенная с кухней и раскошная ванная с огромной душевой кабиной и зеркалами. Для этого же помещения хозяйка выбрала необычные осветительные приборы.

Сейчас Анна живет за городом вместе с матерью, отчимом Петром Чернышевым, младшим братом Майклом и сестренкой Милой.

Ранее ее неоднократно расспрашивали о здоровье матери, но Анастасия всякий раз жестко отвечала журналистам.

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