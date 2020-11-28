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По примеру Петросяна и Виторгана? 70-летний актер Борис Невзоров готовится стать отцом

0:25 28 ноября 2020
Невзоров Борис

70-летний российский актер театра и кино Борис Невзоров, снимавшийся в том числе и в Украине, в скором времени станет отцом.

Счастливой новостью народный артист поспешил поделиться с журналистами, пишет «Экспресс-газета».

За свою жизнь Невзоров был женат четырежды, но только с последней супругой — Еленой Хрипуновой нашел настоящее счастье.

В январе Невзоров отметил юбилей. Пышных торжеств по этому случаю не собирали из-за коронавируса. Все свободное время Борис уделял любимой женщине. Внеплановые каникулы Невзоров может считать продуктивными: не так давно супруги узнали, что ждут малыша.

«Карантин с Леной на даче провел очень продуктивно. В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!», — рассказал сам Невзоров

Для избранницы актера малыш будет первым. У самого же Бориса уже есть дети — сын Борис и дочь Полина. Невзоров отметил — он мечтает о второй дочери, но будет рад малышу любого пола.

«У Лены уже возраст, 45, а для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!» — резюмировал он.

Напомним, что в августе прошлого года в четвертый раз стал отцом в возрасте 79 лет российский актер Эммануил Виторган, у него родилась дочь. Также у артиста есть дочь, родившаяся в 2018 году, а также взрослые дети Ксения и Максим.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в текущем году счастливым отцом стал и юморист Евгений Петросян: в марте пятая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова родила ему сына, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.

Фото: rg.ru

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