28.37 / 28.58 33.59 / 34.02
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Секс-богини»: 55-летняя Элизабет Хёрли и ее старшая сестра снялись в бикини

1:55 28 ноября 2020
Элизабет Херли

Британская актриса и модель Элизабет Херли, отметившая летом свое 55-летие жизнерадостным снимком из ванной, продолжает радовать поклонников своим пикантными съемками.

На ее последнюю фотосессию в Instagam обратило внимание британское издание Mirror.

Так, женщина опубликовала совместное фото со своей старшей сестрой Кейт, чем смола убедить фанатов и недоброжелателей, что они обе находится в прекрасной форме.

Женщины предстали в бикини, причем практически одинаковых. Комплекты с принтом пейсли различались только по цвету. Блондинка Кейт выбрала голубой, сама Элизабет — розовый.

«Я и моя славная сестра во время карантина этим летом, — сообщила звезда фильма „Ослепленный желаниями“. — Когда мы росли, мы всегда одевались одинаково, поэтому втайне все еще любим копировать друг друга», — написала модель.

Обе женщины поразили публику подтянутыми фигурами.

«Красотки», «бомбы», ««секс-богини», «Я в шоке! Раскройте свои секреты, дамы», «Хочу к вам», — пишут фолловеры.

Также они просят раскрывать секрет — как женщинам удается быть такими неотразимыми в свои годы.

Большинство фанатов считают, что все дело в генетике, сама же Элизабет Херли, как известно, не устает повторять, что секрет ее вечной молодости— в движении. Актриса постоянно старается бегать, танцевать и заниматься спортом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Элизабет Херли часто любит «совмещать полезное с приятным», публикуя свои фото в купальнике собственного бренда пляжной одежды, отметившая летом свое 55-летие жизнерадостным Elizabeth Hurley Beach, которые фанаты встречают с неизменным энтузиазмом.

Фото: @elizabethhurley1

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер