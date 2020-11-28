«Секс-богини»: 55-летняя Элизабет Хёрли и ее старшая сестра снялись в бикини
Британская актриса и модель Элизабет Херли, отметившая летом свое 55-летие жизнерадостным снимком из ванной, продолжает радовать поклонников своим пикантными съемками.
На ее последнюю фотосессию в Instagam обратило внимание британское издание Mirror.
Так, женщина опубликовала совместное фото со своей старшей сестрой Кейт, чем смола убедить фанатов и недоброжелателей, что они обе находится в прекрасной форме.
Женщины предстали в бикини, причем практически одинаковых. Комплекты с принтом пейсли различались только по цвету. Блондинка Кейт выбрала голубой, сама Элизабет — розовый.
«Я и моя славная сестра во время карантина этим летом, — сообщила звезда фильма „Ослепленный желаниями“. — Когда мы росли, мы всегда одевались одинаково, поэтому втайне все еще любим копировать друг друга», — написала модель.
Обе женщины поразили публику подтянутыми фигурами.
«Красотки», «бомбы», ««секс-богини», «Я в шоке! Раскройте свои секреты, дамы», «Хочу к вам», — пишут фолловеры.
Также они просят раскрывать секрет — как женщинам удается быть такими неотразимыми в свои годы.
Большинство фанатов считают, что все дело в генетике, сама же Элизабет Херли, как известно, не устает повторять, что секрет ее вечной молодости— в движении. Актриса постоянно старается бегать, танцевать и заниматься спортом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Элизабет Херли часто любит «совмещать полезное с приятным», публикуя свои фото в купальнике собственного бренда пляжной одежды, отметившая летом свое 55-летие жизнерадостным Elizabeth Hurley Beach, которые фанаты встречают с неизменным энтузиазмом.
Фото: @elizabethhurley155
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