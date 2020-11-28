"Поперли из дома?" Кристина Асмус в образе полуголой пьяной невесты озадачила поклонников

Бывшая супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус продолжает ставить в тупик подписчиков своего аккаунта в Instagram.

Так, вечером в пятницу, 27 ноября, она разместила в соцсети видео, в котором предстала в необычном образе — пьяной полуголой невесты на пустынной ночной улице при минус двух градусах мороза.

Начинается видео с чемодана, который стоит на улице на переднем плане. Сзади к чемодану бредет актриса с растрепанными волосами, в красном купальнике, сапожках и наброшенной сверху синей куртке. Можно заметить, как сзади поверх куртки у девушки развивается фата. Кристина подходит к чемодану, в ее руке также оказывается недопитая бутылка водки, она берет пожитки и озираясь идет плача по улице, а затем что-то неразборчивое начинает кричать в ночное небо.

«А как проходит ваш вечер пятницы?», — задала вопрос своим подписчикам актриса.

Несмотря на то, что видео, скорее всего, является постановочным, оно немало озадачило фанатов, ведь актриса не уточнила, является ли это рабочим моментом съемок, в которых принимала участие, или в ее жизни началась черная полоса после развода.

«Из дома поперли?», «На это даже смотреть холодно», «После развода с Гариком такой эффект?», «Смотрится ужасно», «Так и хочется одеть и приласкать», «А мы говорили, что развод к хорошему не приведет», «Примерно так же проходит», — пытаются перевести в шутливую форму обсуждение фанаты в надежде на то, что это все-таки отрывок из отснятого материала.

Характерно, что «оригинальные» кадры оценил оскандалившийся недавно интимным видео футболист Артем Дзюба — он поставил «творчеству» Асмус лайк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кристина Асмус повеселила своих подписчиков, станцевав «стриптиз по-деревенски».

Фото: @asmuskristina

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