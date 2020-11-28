Слезы Ксении и признание в любви: самые яркие моменты шестого выпуска «Холостячки»

Канал СТБ показал шестой выпуск романтического реалити «Холостячка». Главная героиня проекта — популярная актриса, победительница третьего сезона «Танці з зірками"Ксения Мишина. За ее сердце продолжают сражаться шесть участников. Сьемки очередного выпуска проходили на Западной Украине. Напомним, работа над проектом шла в условиях карантина и традиционные путешествия участников за границу были заменены поездками по самым красивым местам Украины.

— Остались мужчины, с которыми мне приятно общаться, — сказала Ксения, предвкушая очередную неделю знакомств. — Я хочу их познакомить с Платоном. Это должно быть их стопроцентное принятие.

— Это было прекрасно— после палаток попасть в цивилизованные условия, — радовался Карпатам Евгений. — Здесь все, как я хочу отдыхать.

Григорий Решетник рассказал, что Ксения приглашает парней на турнир, где она познакомит их с самым важным человеком в ее жизни.

— Я ушел полностью в конкуренцию с соперниками, — признался Андрей Шатырко.

Ксения встретила парней на горе, познакомив их со своим восьмилетним сыном Платоном.

— Хочу показать сыну, как важно заботится о нашем мире, экологии, — сказала Ксения, предложив высадить деревья.

— Очень крутая задумка, — обрадовался Игорь.

Андрей Шатырко сразу решил действовать и пригласил Ксению на свидание, подарив ей вышиванку.

Холостячка пообещала, что тот, кто лучше всего справится с заданием по высадке деревьев, получит сюрприз.

Ребятам помогал эколог, который подсказывал, как правильно сажать деревья. Парням раздали саженцы и лопаты. Участникам помогал и Платон.

— Мне понравилось помогать Андрею, — сказал Платон, сажая деревья вместе с Шатырко.

— Он просто покорил сердце сына, — радовалась Ксения, глядя на общение Андрея и Платона.

— Шатырко забрал все внимание сына Ксении на себя,— сердился Игорь. — Не было никакой возможности с ним взаимодействовать.

— Мне было важно каждому мужчине уделить внимание, — сказала Ксения, отвечая на ревность Андрея Рыбака.

— Я давно мечтаю о детях, — признался Евгений. — Я смотрел на Ксению и Платона и кайфовал.

В это время Ксения пригласила на разговор Игоря, который очень мало до этого с ней общается.

— Нервозно как-то, — признался Игорь. — Я сам себя накрутил. Внимание Платона забрали другие ребята.

— Общение у нас никак не складывается, — сказала Ксения. — У тебя была ко мне лишь одна фраза: «Ксения, помоги». В конкурентной среде тебе не по себе. Я приняла решение, что тебе лучше покинуть проект.

— Спасибо, это был замечательный опыт,— ответил Игорь. — Я принимаю твое решение. Это только моя ответственность. Я делал максимум из того, что мог. Но у нас просто не сложилось. Я не смог.

— Это справедливо, — сказал Андрей Шатырко, узнав о том, что Игорь покинул реалити. — Его надо было выгнать две недели назад.

Ксения сказала, что Платон отдал бы победу Шатырко, но она решила поощрить Андрея Рыбака. Именно ему она подарила свидание, который парень должен был организовать сам.

— Андрей мне нравится, — призналась Ксения, отправляясь на свидание с Рыбаком. — Наши отношения построены на тонкостях. Но последнее время Андрею все не нравится, он постоянно недоволен.

Это уже третье свидание популярного комика с Холостячкой.

Андрей пригласил девушку в СПА.

— Это было очень интимно, — сказала Ксения. — Слишком откровенно. Мы быстро перешли к откровенности. Как мужчина, он меня привлекает.

Андрей предложил девушке сделать массаж.

— Он оказался таким смелым, — сказала Ксения. — Все взял в свои руки.

— Мне было приятно это делать, — был доволен Андрей. — Это было без излишеств, но не слишком скромно.

Затем и Ксения сделала массаж парню.

— Мы постепенно становимся все ближе и ближе, -сказал Андрей и предложил намазать тело Холостячки шоколадом.

В это время участники реалити сели на квадроциклы и заехали за Платоном.

— Круто — подарить Платону такой праздник, — сказал Алексей.

Платон решил, что первым поедет на квадроцикле с Сашей Эллертом.

— Я хотел, чтобы ребенок кайфанул, — сказал Эллерт и предложил поехать по воде.

Романтическое свидание Ксении и Андрея продолжилось в бассейне.

— Я кайфую, — сказала Ксения.

— Мне важно разобраться в наших чувствах, — откровенничал Андрей. — Я почувствовал что-то и испугался.

— Ему надо поверить в себя, — решила Холостячка. — Он очень странно относится к отношениям. Может, причина в его детстве?

Андрей рассказал, что его родители в разводе. Его воспитывал отчим.

— От него я узнал вещи, которые должен был рассказать мой отец, — сказал со слезами Рыбак. — Может, поэтому у меня не складываются отношения. Я бы хотел, чтобы ты стала женщиной моей жизни. Стать другом твоему сыну. А я тебе нравлюсь?

— С самой первой встречи, — ответила Ксения и поцеловала парня.

Поездка на квадроцикле с Алексеем не понравилась Платону.

— Он слишком медленно ехал, — был недоволен мальчик.

Не был в восторге Платон и от поездки с Евгением. Зато потом его ждал десерт из «запрещенок».

— Ксения запрещает Платону есть сладкое, — рассказал Григорий Решетник и передал приглашение от Ксении на свидание. Оно досталось Андрею Шатырко.

Андрей Рыбак, вернувшись в дом к парням, рассказал о свидании с Ксенией.

— Конечно, каждый бы хотел оказаться на моем месте,— не скрывал Андрей.

На свидании с Андреем Шатырко Ксения решила воплотить свою мечту — прыгнуть с парашютом. Это было их первое личное свидание.

— Я ценю, что ты выбрала меня, — признался Андрей. — Хорошо, что я не сделал этого раньше.

Пара приехала на взлетное поле. Прыжок предстоял с трехкилометровой высоты. Им предстояло прыгнуть в паре с инструктором.

В это время участники приехали на «кузню Якова», чтобы сделать подарок для Ксении.

— Это очень интересный опыт, — сказал Евгений.

— Мне всегда хотелось попробовать поработать с металлом, — признался Алексей.

Ксения передала письмо с приглашением на свидание для Евгения, Александра и Андрея. Алексея же она пригласила провести время с ней и ее сыном Платоном.

В это время Ксения и Андрей прыгнули с парашютами.

— У меня не было страха, — призналась Холостячка. — Был только кайф!

Оба были в восторге от полета и продолжили общение за ужином.

— Я хочу, чтобы наши отношения продолжались и дальше,— сказал Андрей. — У меня есть чувство влюбленности.

Но Холостячка была еще не готова признаться в своих чувствах.

Ксения рассказала о своем самом сильном воспоминании — рождении сына. Холостячка рассказала, что ее родители в разводе. Ее самый близкий человек и подруга — мама. Андрей рассказал о своей маме, которой нет уже семь лет.

— Я помню утро, когда ее не стало,— со слезами на глазах говорил парень. — Я понял, что уже не маленький мальчик. Я вырос. Но с мамой у меня связь и я уверен, что она видит меня и гордится мной.

— Я рада, что ты мне это рассказал, — плакала Ксения.

Троих парней Ксения пригласила поехать с ней в священное место — Тустань. По дороге Ксения выясняла спорные вопросы с парнями.

— Мне казалось, что мы закрыли все спорные вопросы, — сердился Рыбак.

— Ситуация между нами всеми сильно накалилась, — сказал Евгений. — Хотя, направляясь к этому месту мы должны были простить друг друга.

Ксения запланировала встречу с мольфаром. Знахарь признал, что среди парней есть тот, который по энергетике похож на Ксению — это Евгений. А вот Андрею надо взять себя в руки и «привести в порядок».

Мольфар сказал, что у Саши и Андрея уже была одна девушка, с которой у обоих были отношения. Еще предсказал, что Ксения в следующем году выйдет замуж.

Ксения решила выяснить у Рыбака и Эллерта, действительно ли у них была одна девушка. Парни признались, что в разное время встречались с Ольгой — одной из участниц «Холостяка».

— Сколько можно об этом говорить, — негодовал Андрей.

— Ты меня не понимаешь, — расстраивалась Ксения. — Ведь по пути к этому мечту мы должны были отпустить все обиды.

Поговорила Ксения и с Эллертом.

— Доверие — самое главное, — сказала Ксения Александру.

— Я люблю тебя, — неожиданно признался Эллерт.

— Он перестал осторожничать и признался мне в любви, — осталась довольна Ксения.

Встреча Ксении и Жени прошла за ужином. Холостячку интересовало его отношение к детям.

— Мне кажется, ему будет сложно в отцовстве, — решила Ксения.

— Мне с тобой очень комфортно, — признался Евгений. — Ты умная и красивая. Я катастрофически от тебя без ума.

— Твой духовный мир мне близок, — признала Ксения. — Я не ощущаю влюбленность. Я в ожидании.

Парень подарил Ксении медальон из золота с бриллиантом.

— О покорил мою творческую душу, — сказала Ксения.

Парень хотел поцеловать девушку, но она так и не смогла ему ответить.

— Теперь ход за ней, — сказал, обидевшись, Евгений.

Алексей подготовил для свидания с Ксенией и Платоном моноколеса. Мальчик пришел в восторг! Катались и Ксения с Алешей. Парень приготовил для Холостячки сюрприз — он подарил Платону электросамокат, о котором мальчик давно мечтал.

— Это лучший подарок за всю жизнь! — не скрывал восторга Платон.

— Спасибо тебе за подарок, — растрогалась Холостячка.

— Я всегда мечтал о сыне, который мог бы со мной всем делиться, — сказал Алексей.

Именно этих слов и ожидала услышать Ксения.

— Это высшее счастье — встретить мужчину, который станет для нас опорой, — призналась Ксения.

— Ты сводишь меня с ума, — не скрывал эмоций Алексей.

— Ко всем мужчинам у меня есть чувства, с которыми я должна разобраться, — признала Холостячка накануне Церемонии роз.

Первым розу получил Александр Эллерт — он подарил Ксении статуэтку лошади, которую сделал сам. Затем Алексей — он преподнес ей фигурку аиста.

- Для меня открытие — это ты, — сказал Андрей Рыбак, подарив ей кованый ключ.

— Ты не сдерживаешь своих эмоций, — не скрывала Холостячка. — Я не хочу постоянно выяснять отношения.

— Думаю, мы их уже выяснили, — ответил Андрей, принимая розу.

Евгений преподнес Ксении кованый цветок мака.

— Мне нравится твоя забота, — призналась Ксения, отдавая ему розу.

— Я никогда не забуду наши свидания, — сказала Ксения. — Но я поняла, что я точно не могу строить с тобой отношения. Прости, но у меня нет для тебя розы.

— Я уверен, что это ошибка, — огорчился парень. — Я ощущаю пустоту внутри — мне больно. Уверен, что только слабые мужики сдаются и уходят.

— Хочу на следующей неделе со всем разобраться, — пообещала оставшимся участникам, Ксения. — Действительно ли все со мной искренни и откровенны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что так как не все мужчины сумели открыться и проявить себя, Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, подальше от цивилизации.

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