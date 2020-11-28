28.37 / 28.58 33.60 / 34.02
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

ONUKA впервые показала лицо сына и растрогала сеть

7:30 28 ноября 2020
Наталья Жижченко

Известная украинская исполнительница Наталья Жижченко (ONUKA) впервые показала лицо сына, который появился на свет в мае.

Мальчик сфотографирован спящим в кроватке вместе с домашним любимцем семьи — собакой Пифом. Видно, что Пиф не отходит от маленького Саши Филатова (отцом ребенка является музыкант Евгений Филатов).

Ранее в интервью одному из изданий звезда подтвердила: Пиф воспринял Сашу как «младшего члена стаи, за которым надо смотреть, охранять, беречь».

Она также констатировала, что пес становился тревожным, и когда Саша плачет, пытался «решить» эту ситуацию.

Подписчики Натальи в Instagram отсыпали маме и ребенку гору комплиментов.

Напомним, в июне певица впервые опубликовала фото спящего сына, но тогда его лица не было видно.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер