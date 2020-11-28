ONUKA впервые показала лицо сына и растрогала сеть

Известная украинская исполнительница Наталья Жижченко (ONUKA) впервые показала лицо сына, который появился на свет в мае.

Мальчик сфотографирован спящим в кроватке вместе с домашним любимцем семьи — собакой Пифом. Видно, что Пиф не отходит от маленького Саши Филатова (отцом ребенка является музыкант Евгений Филатов).

Ранее в интервью одному из изданий звезда подтвердила: Пиф воспринял Сашу как «младшего члена стаи, за которым надо смотреть, охранять, беречь».

Она также констатировала, что пес становился тревожным, и когда Саша плачет, пытался «решить» эту ситуацию.

Подписчики Натальи в Instagram отсыпали маме и ребенку гору комплиментов.

Напомним, в июне певица впервые опубликовала фото спящего сына, но тогда его лица не было видно.



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