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"Прокручивает немного": заболевший коронавирусом Ширвиндт поделился ощущениями с больничной койки

8:36 28 ноября 2020
«Прокручивает немного»: заболевший коронавирусом Ширвиндт поделился ощущениями с больничной койки

Художественный руководитель Московского театра сатиры, 86-летний народный артист РСФСР Александр Ширвиндт продолжает лечение от коронавирусного заболевания и впервые рассказал о своих ощущениях.

«Прокручивает немножко, вялость присутствует, но я надеюсь, что где-то к понедельнику мне полегчает», — сказал сатирик в интервью ресурсу «СтарХит». Он также признался, что даже не надеялся избежать заражения.

В настоящее время Ширвиндт находится в московской больнице № 52, которая специализируется на лечении больных с коронавирусной инфекцией. Вместе с ним лечение проходит и супруга Наталья.

Актер вот уже 20 лет занимает пост художественного руководителя Театра сатиры, однако в последнее время в театральных кругах обсуждалась возможность его замены в руководстве театра. Очевидно, коронавирусное заболевание даст этим слухам новый импульс.

Напомним, 10 лет назад Ширвиндт откровенно рассказал «ФАКТАМ», что лечит больные суставы гелем для лошадей, и как мечтал о собственной лошади.

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