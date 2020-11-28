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Шоу-бизнес

"10 лет были прожиты зря": известная украинская супермодель наконец развелась с мужем

9:49 28 ноября 2020
Снежана Онопко

Супермодель Снежана Онопко развелась со своим мужем. Об этом она написала в Instagram.

«Сегодня спустя 10 месяцев я получила долгожданный развод! Честно вам сказать, я уже и не вспоминала Щура, но забирая этот документ, ко мне пришло осознание того, что 10 лет были прожитыми практически зря! Были и хорошие моменты, безусловно! Я благодарна ему за этот урок в жизни и за прожитые годы! То что я пережила за эти 10 месяцев, я врагу не пожелаю, но всё таки, как и всегда, я оказалась сильнее чем я думала! Спасибо моей маме и ещё нескольким людям за поддержку! Я желаю ему только удачи, также как и себе!» — написала она.

По словам модели, ее прошлый брак нанес ей много психологических травм.

«Я считаю, что я достойно пережила боль, потери, одиночество, но я встала на ноги в который раз, и больше, если честно падать не планирую! Но мы предполагаем, а Жизнь распологает!!! Счастья всем!!! Конечно у меня осталось много шрамов на сердце, и я не знаю когда я смогу кому то довериться, но так бывает. И как говорится если вам чуть за 30 и ваш поезд ушёл, не забывайте про яхты и самолёты», — пишет Онопко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее супермодель раскрыла новые жуткие подробности семейной жизни. В браке с Николаем Щуром они прожили почти 10 лет. По словам звезды, все это время муж ревновал и избивал ее, буквально с первых дней после свадьбы. А когда мама Снежаны пыталась защитить, доставалось и ей.

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