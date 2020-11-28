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Шоу-бизнес

"Настоящий красавчик": у Григория Решетника родился третий сын

12:01 28 ноября 2020
Григорий Решетник

Шоумен Григорий Решетник, известный как ведущий романтического телешоу «Холостячка», в третий раз стал отцом. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.

«Теперь я — многодетный папа! У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать!» — написал он в Instagram.

Фото: Instagram Григория Решетника

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