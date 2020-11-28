Алла Пугачева поразила смелым образом в кожаных брюках

Алла Пугачева после банных процедур находится в прекрасном настроении и собирается на прогулку с сыном Гарри. Фото жены и сына разместил в Instagram Максим Галкин.

Для выхода «в свет» Примадонна выбрала кожаные брюки с фермуарами и ботинки с квадратным носком. Столь смелый молодежный образ 71-летняя певица дополнила полупальто в розовую клетку и неизменной шляпкой.

Гарри уже одел теплые куртку и шапку.

Напомним, ранее Галкин показал, как с детьми готовится к празднованию Нового года.

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