Анита Луценко впервые рассказала о трагедии, которую пережила во время съемок «Зважених та щасливих»

Популярный фитнес-тренер Анита Луценко впервые рассказала о потере бывшего возлюбленного в интервью Маше Ефросининой, сообщает ТСН.

Так, несколько лет назад ушел из жизни мужчина по имени Виталий, с которым Анита в свое время встречалась. Впоследствии пара решилась остаться друзьями. Через месяц после разрыва близкий человек сообщил, что у него четвертая стадия рака.

«Я никогда не рассказывала об этом. Это было достаточно много лет назад, уже пять-семь лет. Когда мы снимали второй или третий сезон „Зважених“, то одно из интервью, по-моему, пошло в кадр, когда я сижу в день, когда мне сказали, что человек, которого я любила, умер. Я вообще не поняла, почему меня в этот день не освободили (ну, потому что были тайминги). На тот момент это не совсем уже был мой любимый человек. Мы расстались абсолютно классно, ну типа такие друзья. Это был администратор „Зважених та щасливих“ Виталя. Он был мне суперподдержкой на первом сезоне. Он всегда: „Ты самая крутая, самая потрясающая, ты лучший тренер“. Знаешь, когда у тебя есть на площадке человек, который с тобой просто всегда. Оказалось, примерно через месяц после того как мы расстались, что у него четвертая стадия рака. Знаешь, когда молодой, красивый, и просто раз, и все», — говорит она.

Анита призналась, что сначала даже не поверила в страшную болезнь Виталия.

«Может, играет то на публику. Я себя, возможно, даже корю за это. Мы это могли обсуждать, но я не верила в это. Затем становилось все хуже и хуже», — сказала фитнес-тренер.

Она призналась, что очень тяжело переживала потерю бывшего возлюбленного. Анита много плакала и примерно полгода злоупотребляла вином. Сейчас Луценко счастлива в отношениях с мужчиной по имени Александр, с которым воспитывает 4-летнюю дочь Мию.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Анита Луценко порадовала сеть, опубликовав несколько снимков своей матери в маске. Защитные маски у женщины не такие модные, как шьет Владимир Остапчук, но она дополняет их аксессуарами и выглядит очень эффектно.

Фото: instagram.com/anitasporty

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