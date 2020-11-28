"Какой страстный!": Макс Барских поделился с поклонниками интимным видео

Певец Макс Барских поделился с поклонниками новым горячим видео. В подборку вошли кадры со съемок клипа Silence, ранее нигде не публиковавшиеся. Камера засняла страстные объятия и поцелуи Макса и модели Елизаветы Трейгерман.

Елизавета у себя на странице также опубликовала то самое видео. «Летняя тишина была не такая уж и тихая», — отмечает она.

Поклонники Барских были в восторге. «Как давно хотелось увидеть подобный клип, чтобы были только двое влюбленных и их любовь», — признаются они.

Напомним, во время карантина макс Барских не терял времени даром и порадовал поклонников клипами с очень летним настроением.

Фото max_barskih/Instagram

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