28.40 / 28.58 33.67 / 34.06
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Какой страстный!": Макс Барских поделился с поклонниками интимным видео

19:35 28 ноября 2020
барских

Певец Макс Барских поделился с поклонниками новым горячим видео. В подборку вошли кадры со съемок клипа Silence, ранее нигде не публиковавшиеся. Камера засняла страстные объятия и поцелуи Макса и модели Елизаветы Трейгерман.

Елизавета у себя на странице также опубликовала то самое видео. «Летняя тишина была не такая уж и тихая», — отмечает она.

Поклонники Барских были в восторге. «Как давно хотелось увидеть подобный клип, чтобы были только двое влюбленных и их любовь», — признаются они.

Напомним, во время карантина макс Барских не терял времени даром и порадовал поклонников клипами с очень летним настроением.

Фото max_barskih/Instagram

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Алла Пугачева поразила смелым образом в кожаных брюках

Алла Пугачева поразила смелым образом в кожаных брюках

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер