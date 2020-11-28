Внучке не достанется: Светлана Светличная решила, как поступит со скандальной квартирой

Актриса Светлана Светличная, которую госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем, задумалась о завещании имущества. Светличная не хочет, чтобы ее московская квартира досталась внучке Марии Ивашовой. Как сообщает kp.ru, 80-летняя актриса даже готова оформить дарственную на квартиру в пользу соседей.

«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают… Родным я ничего не завещаю. Они недостойны такого подарка»… Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла", — приводит издание слова актрисы.

Отношения между Светличной и ее ближайшими родственниками уже много лет напряженные. Считается, что началось все со смерти младшего сына Олега в 2006 году. Квартира, оставшаяся после Олега, отошла Марии Ивашовой, внучке Светланы. После этого актриса неоднократно озвучивала подозрения, что старший сын Алексей, его жена Ольга и внучка Мария могут лишить Светлану и второй квартиры.

Светличная рассказывала, что якобы родственники травят ее ртутью. Особое подозрение пало на Марию, поскольку у той есть медицинское образование. Новый повод обидеться на внучку появился летом текущего года. Во время съемок, организованных Марией, на Светлану упал осветительный прибор. Именно на этот случай актриса списывает свои нынешние проблемы со здоровьем.

Фото ssvetlichnaya.ru

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