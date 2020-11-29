Брат Ани Лорак показал себя патриотом

Брат известной украинской певицы Ани Лорак, которая проживает в России, Игорь Куек опубликовал в Facebook фото, показывающе его патриотические чувства.

«Спасибо защитникам Украины!» — написано на его фото.

Еще одно «патриотическое» фото он опубликовал в День независимости Украины 24 августа. На этом фото он изображен в вышиванке.

Отметим, что у Ани Лорак два родных брата: Игорь и Сергей.

Согласно информации профиля Игоря Куека в Facebook, он работает управляющим отделения маркетинга и PR в компании Goldman Milestone. Брат певицы закончил Черновицкий национальный университет имени Федьковича.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ани Лорак похвасталась дружбой с Татьяной Навкой и участием в ледовом шоу бывшей российской фигуристки.

Фото: Instagram.com/anilorak/

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