Брат Ани Лорак показал себя патриотом
Брат известной украинской певицы Ани Лорак, которая проживает в России, Игорь Куек опубликовал в Facebook фото, показывающе его патриотические чувства.
«Спасибо защитникам Украины!» — написано на его фото.
Еще одно «патриотическое» фото он опубликовал в День независимости Украины 24 августа. На этом фото он изображен в вышиванке.
Отметим, что у Ани Лорак два родных брата: Игорь и Сергей.
Согласно информации профиля Игоря Куека в Facebook, он работает управляющим отделения маркетинга и PR в компании Goldman Milestone. Брат певицы закончил Черновицкий национальный университет имени Федьковича.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ани Лорак похвасталась дружбой с Татьяной Навкой и участием в ледовом шоу бывшей российской фигуристки.
Фото: Instagram.com/anilorak/257
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