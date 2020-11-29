28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вакарчук с новой песней стал посмешищем

16:04 29 ноября 2020
вакарчук

Святославу Вакарчуку намекнули, что его творчество образца 2020 года напрасно называется новым. Комментируя сингл «Знову», авторы программы «Телебачення Торонто» пошутили, что автор, возможно, просто стряхнул пыль со старых текстов и теперь занимается самоцитированием.

«Снова вино, чай, мир, дорога, кровь, любовь, мечтай, не покидай, оглянись, остановись, молчишь, несешь, болит. Вы прослушали новую песню Святослава Вакарчука», — с иронией прокомментировал клип ведущий Майкл Щур.

Напомним, Вакарчук анонсировал новый музыкальный проект «Оранжерея». Уже вышел в свет первый сингл «Знову». Музыкант пообещал большое концертное турне по Украине, но у публики есть обоснованные сомнения, что это случится.

Фото sviatoslav. vakarchuk/instagram

1032

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

Ани Лорак

Брат Ани Лорак показал себя патриотом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер