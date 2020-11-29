Вакарчук с новой песней стал посмешищем

Святославу Вакарчуку намекнули, что его творчество образца 2020 года напрасно называется новым. Комментируя сингл «Знову», авторы программы «Телебачення Торонто» пошутили, что автор, возможно, просто стряхнул пыль со старых текстов и теперь занимается самоцитированием.

«Снова вино, чай, мир, дорога, кровь, любовь, мечтай, не покидай, оглянись, остановись, молчишь, несешь, болит. Вы прослушали новую песню Святослава Вакарчука», — с иронией прокомментировал клип ведущий Майкл Щур.

Напомним, Вакарчук анонсировал новый музыкальный проект «Оранжерея». Уже вышел в свет первый сингл «Знову». Музыкант пообещал большое концертное турне по Украине, но у публики есть обоснованные сомнения, что это случится.

Фото sviatoslav. vakarchuk/instagram

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