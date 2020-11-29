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Шоу-бизнес

Актриса Лариса Гузеева распекла «гадящих бабушек»

17:25 29 ноября 2020
гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась критиками, рыщущими в соцсетях в поисках объекта для выплескивания злости. Этих очернителей актриса сравнивает со злыми бабушками, у которых много свободного времени.

«Несознательные и злые бабушки рыскают по страницам известных людей и гадят: проклинают, агитируют всех отписаться, уличают и тому подобные неприличные вещи. И да, очень обидчивые эти бабушки — впадают в нервную истерию, если им приходит обратка. Молодых м… обоих полов поменьше, но с ними все понятно: они внуки этих самых», — считает Гузеева.

Напомним, ранее Гузеева жестко обругала подписчицу в Instagram. На замечание об «издержках популярности» телеведущая ответила нецензурной бранью.

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