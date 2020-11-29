Дочь Заворотнюк пожелала матери вечной жизни

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, выбрала трогательную открытку в Instagram, чтобы поздравить маму с праздником. В последнее воскресенье ноября в РФ отмечают День матери. Анастасия пожелала, чтобы родители жили вечно.

Напомним, 49-летняя Анастасии Заворотнюк продолжает бороться с опухолью головного мозга. Друзья актрисы говорят, что лечение приносит определенные результаты. Анастасия хоть и изменилась внешне, но находится в ясном сознании и настроена победить болезнь.

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