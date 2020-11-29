28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожелала матери вечной жизни

18:03 29 ноября 2020
анна заворотнюк

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, выбрала трогательную открытку в Instagram, чтобы поздравить маму с праздником. В последнее воскресенье ноября в РФ отмечают День матери. Анастасия пожелала, чтобы родители жили вечно.

Напомним, 49-летняя Анастасии Заворотнюк продолжает бороться с опухолью головного мозга. Друзья актрисы говорят, что лечение приносит определенные результаты. Анастасия хоть и изменилась внешне, но находится в ясном сознании и настроена победить болезнь.

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

свечи

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о застреленной бабушкиной подружке

Ани Лорак

Брат Ани Лорак показал себя патриотом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер