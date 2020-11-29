28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Стерненко пригрозил Потапу из-за Бузовой

18:37 29 ноября 2020
стерненко

Активист Сергей Стерненко возмущается, что рэпер Потап собирается организовать совместный творческий проект с российской певицей Ольгой Бузовой. Активист предрекает Потапенко скатывание из заслуженных артистов в когорту певцов-маргиналов, которых не ценят ни в Украине, ни в РФ.

«Очень надеюсь, что Потап передумает. В этой истории не может быть полутонов. Есть враг — Россия, и есть мы — Украина. И быть посредине, вне политики или просто дружить с отдельными людьми не получится на седьмом году войны», — напоминает Стерненко.

Активист настаивает: «Надо определяться: ты заслуженный артист Украины, ты гражданин Украины или ты хочешь такой карьеры как Ани Лорак. Она, как и Светлана Лобода, могут поделиться опытом, что случится, если будешь демонстративно плевать в украинцев».


Напомним, российская звезда согласилась записать трек с группой Потапа «Mozgi». Следящие за творчеством Потапа не исключают, что песня уже готова.

588

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

заворотнюк

«Мы справимся»: дочь Заворотнюк опубликовала фото с матерью

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер