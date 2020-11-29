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Шоу-бизнес

Украина заняла 7 место на детском Евровидении-2020

20:52 29 ноября 2020
балабанов

В Варшаве завершился конкурс «Детское Евровидение 2020». Победительницей стала 11-летняя Valentina из Франции с песней «J'imagine». Украинец Александр Балабанов занял седьмое место.

Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке, но с восьми лет живет в Киеве и занимается эстрадным вокалом, а также учится в музыкальной школе. Александр приехал на конкурс с песней Open Up («Открывай»), для которой вместе с Михаилом Клименко написал музыку и стихи.

После оглашения результатов Александр записал видео с благодарностями всем участникам и поздравил победительницу Валентину, набравшую 200 голосов.

Фото balabanovalex/Instagram

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