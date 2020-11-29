28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Родина-мать стала иллюстрацией Украины у победителя детского Евровидения-2020

21:20 29 ноября 2020
родина-мать

Юная певица Valentina из Франции, только что ставшая победительницей Детского Евровидения-2020, творчески подошла к оформлению сцены во время своего выступления. Когда звучала песня Валентины, на заднике сцены появилась узнаваемая киевская Родина-мать.

Песня-победительница называется «Воображай» (J'imagine). Валентина пела о своей мечте: когда-нибудь люди снова смогут путешествовать и общаться не только онлайн. На сцене тем временем подсвечивались самые известные у туристов места — Пизанская башня, Храм Святого Семейства в Барселоне, Старый город в Варшаве и, наконец, Эйфелева башня.

Напомним, детский песенный конкурс проходил в столице Польши. Украинский исполнитель Александр Балабанов занял 7-е место.

Фото Junior Eurovision Song Contest/YouTube

198

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

карантин

Когда введут локдаун: в «Слуге народа» назвали даты

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер