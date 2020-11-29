Родина-мать стала иллюстрацией Украины у победителя детского Евровидения-2020

Юная певица Valentina из Франции, только что ставшая победительницей Детского Евровидения-2020, творчески подошла к оформлению сцены во время своего выступления. Когда звучала песня Валентины, на заднике сцены появилась узнаваемая киевская Родина-мать.

Песня-победительница называется «Воображай» (J'imagine). Валентина пела о своей мечте: когда-нибудь люди снова смогут путешествовать и общаться не только онлайн. На сцене тем временем подсвечивались самые известные у туристов места — Пизанская башня, Храм Святого Семейства в Барселоне, Старый город в Варшаве и, наконец, Эйфелева башня.

Напомним, детский песенный конкурс проходил в столице Польши. Украинский исполнитель Александр Балабанов занял 7-е место.

Фото Junior Eurovision Song Contest/YouTube

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