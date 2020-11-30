Разделась догола: 38-летняя многодетная мать Водянова снялась в откровенной позе

Пострадавшая весной от пандемии коронавируса и объявленного в связи с ней карантина модель Наталья Водянова известна тем, что предпочитает появляться на публике и в прессе в «пристойном» виде, который бы соответствовал ее семейному статусу матери пятерых детей.

Комментируя поступавшие заманчивые предложения, модель кокетливо заявляла: «Что вы, я же мать…»

И вот недавно Наталья внезапно изменила своему многолетнему правилу, приняв участие в полностью обнаженной фотосессии.

Вероятно, на решение женщины повлияла компания, принимавшая участие в съемках: Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Лара Стоун, Дженел Уильямс, Эмбер Валетта, Кристен Макменами, Дарья Вербова. Все они — настоящие легенды подиума, но при этом согласились позировать полностью обнаженными, стоя в одинаковых позах с поднятыми вверх руками. Не зря публикацию снимков в соцсети даже пришлось отцензурировать.

Авторами фотосессии выступили известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Как и на других женщинах, на Наталье из одежды только туфельки, при этом ее волосы свободно спадают на плечи, а на лице — минимум макияжа.

Напомним, что Наталья Водянова счастлива в браке с сыном французского миллиардера Антуана Арно. С наследником одной из богатейших семей планеты Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портманом. В браке с английским аристократом она родила троих старших детей — 18-летнего Лукаса, 14-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. Нынешний муж Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В союзе с Антуаном у Натальи появились еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что этой осенью Наталья и Антуан сыграли скромную свадьбу в Париже. 19 сентября они расписались в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго и официально стали мужем и женой.

Фото: @thelovemagazine

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter