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Шоу-бизнес

«Меня отпустило»: звезда сериала «Школа» рассказала о взаимоотношениях с бывшим после расставания

6:50 30 ноября 2020
Тринчер Анна

Звезда сериала «Школа» Анна Тринчер, рассказавшая ранее о своей «первой безумной любви», а затем и о расставании с любимым, откровенно рассказала, как сложились их отношения с Богданом после разрыва.

Сделала это она в программе «Зірковий шлях».

Как известно, Анна и Богдан познакомились на съемках сериала «Школа». И хотя сначала друг другу не понравились, впоследствии между ними зародились чувства.

Впрочем, сказка оказалась невечной — звезды решили разойтись. Несмотря на то, что решение было общим, девушка не скрывала — ей сложно.

«Я сказала, что это точка, не хочу с ним общаться. Впрочем, недавно мы нашей блогерском тусовкой ездили в Турцию. Там мы с Богданом впервые поговорили не по-детски. Вы не представляете, как меня отпустило», — заявила Тринчер.

Теперь они как бы очень близкие друзья. Однако на вопрос «Готова ли ты, что у бывшего появится девушка?», Анна отвечает — будет ревновать.

Поэтому фанаты надеются на то, что «все еще возможно», и пара когда-нибудь, воссоединится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анна Тринчер переехала из родительской квартиры в собственное жилье и теперь осваивается в новой обстановке. При этом Аня призналась, что в выборе жилья решающее слово было за мамой, но в целом новой квартирой она довольна.

Фото: @annatrincher_official

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