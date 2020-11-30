Слезы Юлии Саниной и откровение Санты Димопулос: самые яркие моменты суперфинала «Танців з зірками»

На «1+1» состоялся грандиозный финал четвертого сезона танцевального шоу «Танці з зірками». Борьбу за кубок продолжали три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов. Режиссеры в финале решили погрузить зрителей в атмосферу рождественских праздников. Звездные пары исполнили по три танца: первый — с которым пришли на проект, второй — яркий танцевальный номер сезона и третий — новый танец.

К тройке неизменных судей проекта присоединились поочередно MONATIK, DOROFEEVA и победитель второго сезона «Танців з зірками» Игорь Ласточкин.

Поддержать финалистов в четырнадцатом эфире шоу пришли и другие звезды украинского шоу-бизнеса, которые стали ведущими звездного балкона. Хозяйкой балкона стала Иванна Онуфрийчук, к которой по очереди в течение эфира присоединялись экс-участники четвертого сезона шоу: Сергей Мельник, Арам Арзуманян, Дмитрий Танкович, Сергей Танчинец, Позитив, а также экс-участник второго сезона шоу Иракли Макацария и ведущий Александр Попов. Ведущими балкона даже стали дизайнер Андре Тан с Анной Ризатдиновой и актеры сериала «Великі Вуйки» Назар Заднепровский и Владимир Горянский.

Воскресный эфир открыли приглашенные гости — MONATIK, Lida Lee и NiNO.

Первой парой, вышедшей на паркет, стала Юля Санина и Дмитрий Жук.

— Это самый сложный проект за всю мою жизнь, — призналась Юля. — Я пришла на шоу, не веря в себя. Теперь я изменилась, став уверенной.

В суперфинале пара танцевала ча-ча-ча — свой первый номер на проекте.

— Ты стала более раскованной, — сказал Влад Яма после выступления.

— Сегодня было все очень легко, — восхитился Дима Монатик. — Это так круто! Для меня вы — победители.

Судьи поставили паре 39 баллов.

- С одной стороны я рада, что мы в суперфинале и что уже завтра начнется долгожданный отдых, в котором уже так нуждается мой организм, — призналась «ФАКТАМ» Юлия. — С другой — очень грустно, что шоу заканчивается. Это была прекрасная сказка, история, которая вряд ли еще когда-либо повторится. Мне удалось научиться новому, раскрыться для себя самой, узнать себя и свои эмоции. Волноваться некогда. В голове пока — только танцы. Я максимально сосредоточена на том, чтобы хорошо станцевать и сделать отличное шоу.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк с первых эфиров были лидерами.

— Теперь мне не страшно возвращаться в шоу-бизнес, — призналась Надя. — В середине проекта мне казалось, что энергия из меня «утекает». Но, выходя на сцену, я знала, что не сдамся.

Пара станцевала румбу под хит «Сто шагов назад».

— Прекрасная техника! — восхитился Григорий Чапкис. — Браво!

— Спасибо за то, как вы чувствуете друг друга, — сказал Влад Яма.

Судьи поставили паре 38 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов — первые конкуренты пары Надежды Мейхер.

— Первые четыре эфира я выходила на обезболивающих, — призналась Санта. — Но, несмотря на все невзгоды, надо идти дальше.

Пара вышла на паркет со своим первым танцем — самбой.

— Сколько было шарма! — признала Екатерина Кухар. — Вы готовы спалить паркет ради победы.

— Это настоящая магия, — сказал Монатик. — Я с первых эфиров сказал, что вы будете в суперфинале.

Судьи поставили паре 40 баллов.

Перед новым этапом соревнований, на паркете выступил молодой коллектив Dside band.

Юлия Санина и Дмитрий Жук вновь вышли на паркет с фокстротом — своим лучшим танцем. В финале выступления Юля не смогла сдержать слез.

— На этом проекте ты раскрылась больше всех, — признала Надя Дорофеева, заменившая Монатика в судейском кресле.

Судьи поставили паре 40 баллов.

Любимым танцем зрителей пары Надежды Мейхер и Кирилла Васюк стало танго на хит «Пошел вон!».

— Это танец, который войдет в историю, — восхитился Григорий Чапкис.

— Очень круто! - поддержал его Влад Яма.

Пара получила от судей 40 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов исполнили на паркете горячую румбу.

— Это уровень супер-пупер финала! — восторгался Влад Яма. - Желаю, чтобы желание Санты сбылось.

— Для меня это самый крутой номер сезона, — сказала Надя Дорофеева.

— Для меня вы — прима! — заявила Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 40 баллов.

Перед третьим этапом суперфинала на паркете со своими первыми хитами выступили Дорофеева и Оля Цыбульская.

Третьим танцем пары Юлии Саниной и Дмитрия Жука стало танго.

— Я готова к борьбе за кубок, — сказала Юля. — Если проиграю, перестану верить в чудеса. Никто не рассчитывал, что я дойду до суперфинала.

— Спасибо за женственность и неимоверную работу, которую вы сделали за это время, — сказал Влад.

— Этот номер должен войти в топы! — восхитился Игорь Ласточкин, занявший судейское место.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк подготовили для финала фламенко.

— Это будет что-то особенное, — пообещала Надежда.

Выступление началось с оперной арии в исполнении Мейхер.

— Вы прекрасны! — сказал Григорий Чапкис. — Я отдал вам душу.

— Вы доказали всем, что вернулись на большую сцену, — констатировала Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов подготовили к третьему этапу фокстрот.

— Я всего достигаю сама, — сказала Санта. — Для себя я — победитель.

— Спасибо за весь сезон! — восхитился Влад.

Судьи поставили паре 37 баллов.

На паркете «Танцев» выступил популярный певец Дан Балан в дуэте с финалисткой «Голоса» Индирой.

Перед оглашением бронзового финалиста четвертого сезона, на паркете с попурри лучших песен за 15-летнюю карьеру выступила Тина Кароль.

Бронзовыми призерами стала пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.

- Я счастлива, что приняла участие в таком проекте, — сказала Надя. — Спасибо за то, что я в финале! Для меня танец — история жизни. Спасибо, партнеру, моему мужу и детям, которые меня поддерживали.

Перед оглашением победителя сезона, на паркете выступила Анна Буткевич.

На суперфинал из Америки прилетел сын Григория Чапкиса, известный режиссер-постановщик Грег Чапкис. Его появление стало сюрпризом для Григория Николаевича.

Пары-финалисты должны были станцевать по три танца. Первым был джайв, затем хип-хоп и пасодобль. По оценкам судей лучшей оказалась пара Юлии Саниной и Дмитрия Жука, заработав 118 баллов.

Перед оглашением голосования зрителей, на паркете выступили финалисты проекта «Голос країни» в сопровождении оркестра «Танців з зірками».

Победитель четвертого сезона стал известен далеко за полночь. Кубок получила пара Санты Димопулос и Макса Леонова. Юлия Санина и Дмитрий Жук заняли второе место.

— Я научилась танцевать для вас, зрители! — благодарила всех Юля Санина. — Я стала уверенной в себе и уже ничего не боюсь!

— Я в шоке, — призналась Санта. — Для меня это была целая жизнь со взлетами и падениями. Я за честность и хочу передать кубок Юле Саниной — она никогда не танцевала, а я — да. Юля заслужила кубок!

Фото Танці з зірками/YouTube

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