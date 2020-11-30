Сгорела семейная ферма Дженнифер Лоуренс – родные кинозвезды-миллионерши собирают пожертвования

В американском штате Кентукки дотла сгорела семейная ферма кинозвезды Дженнифер Лоуренс. По счастью, никто из людей и животных не пострадал.

Как сообщает издание People, в тушении «ужасного пожара» принимали участие почти 30 пожарных. На то, чтобы взять огонь под контроль, ушло больше часа. К тому времени от фермы мало что осталось. Дело осложнялось нехваткой воды — в этой деревенской местности отсутствуют гидранты.

Летом на территории фермы традиционно обустраивался детский лагерь — Camp Hi-Ho. Его директором и владельцем является старший брат Дженнифер — Блейн Лоуренс. Он пояснил, что сгорел амбар, в котором располагался его офис, конюшни, крытая площадка для верховой езды, зона для скалолазания, гараж, медпункт и другие помещения.

Блейн пообещал восстановить ферму к лету 2021 года и попросил делать пожертвования на эти цели.

Причины пожара выясняются.

30-летняя мультимиллионерша Дженнифер Лоуренс неоднократно входила в список самых высокооплачиваемых актрис мира и несколько раз лидировала в нем. Состояние уроженки Кентукки, обладательницы премии «Оскар» за роль в фильме «Мой парень — псих» и звезды франшизы «Голодные игры», оценивается в 130 миллионов долларов.



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