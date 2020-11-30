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Шоу-бизнес

«Западло»: Ефремов столкнулся с «театральным» препятствием в тюрьме

8:30 30 ноября 2020
ефремов

Актер и режиссер Михаил Ефремов обустраивается в колонии, где должен провести ближайшие семь с половиной лет за смертельное ДТП. Ефремов даже собирался создать силами заключенных тюремный театр, но столкнулся с неожиданным препятствием. Подробно о перипетиях рассказал драматург и сценарист Виктор Шендерович, получивший письмо от Ефремова.

Как признается Ефремов в переписке, шансы на создание Русского тюремного театра есть, но неизбежны сложности с репертуаром.

«Отдельные смех и слезы — репертуар такого театра. Он должен быть сплошь мужским („женщин на зоне играть западло“), а таких пьес мало. Желанные Ефремовым „Игроки“ Гоголя не проканают за полным отсутствием воспитательного момента (карты недопустимы, и „рюмку водки на столе“ в тюремной самодеятельности поют как „чашку кофе“). Но один хороший материал Ефремов, кажется, нашел», — заинтриговал Шендерович.

Напомним, Ефремов после приговора находился в СИЗО. После карантина местом пребывания заключенного станет исправительная колония в городе Алексеевка Белгородской области РФ. В колонии содержатся впервые осужденные.

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