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Шоу-бизнес

Мадонна поделилась странным селфи, опровергнув слухи о своей смерти

12:53 30 ноября 2020
Мадонна

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно шокировала своих подписчиков снимком извлеченной из нее в ходе операции кости, опубликовала в Instagram новое селфи. На снимке 62-летняя певица позирует с высунутым языком и в шляпке с вуалеткой. Причем одна из гигантских черных «мушек» на вуали создает впечатление, будто у Мадонны собачий нос.

Звезда также поделилась снимком, где она сидит на коленях у своего 26-летнего бойфренда-танцовщика Ахламалика Уильямса.

Таким образом певица опровергла появившуюся в сети информацию о своей смерти. Некоторые поклонники перепутали Мадонну и футболиста Диего Марадону, который скончался 25 ноября. В интернете начали расползаться слухи. Хештег #RIPMadonna («Покойся с миром, Мадонна») приобрел популярность, и соцсети наполнились соболезнованиями убитых горем фанатов.

Фото Instagram

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