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Шоу-бизнес

Бабушка Лободы покрасовалась в вышиванке

13:15 30 ноября 2020
Мать и бабушка Светланы Лободы

Мать певицы Светланы Лободы Наталья опубликовала в соцсетях фото своей мамы — Марии Васильневны Комаренко.

На фото, размещенном в Instagram, бабушка певицы красуется в вышиванке с черно-красным узором и мережкой.

«Сегодня день рождения самого дорогого человека нашей большой семьи — бабушки Маши. Ей сегодня — 83. И не важно, что столько лет, она у нас молодец! Мы все любя называем ее „Наша Скорая Помощь“. Желаем Тебе, наша дорогая Бабушка Маша, прожить еще много лет в здоровье и хорошем самочувствии, чтобы каждый день был наполнен любовью близких людей, приносил радость, улыбки и приятные минуты. Чтобы жизнь была наполнена интересными событиями, а положительный опыт прожитых лет ты передали нам, твоим детям и внукам. Любим тебя! И спасибо тебе за все», — пишет Наталья Лобода.

Ранее Светлана Лобода в день своего 38-летия устроила романтическую фотосессию в ванной на фоне красных роз. На ее пальце заметили кольцо с бриллиантом, очень похоже на классическое украшение, которое надевают в честь помолвки.

В то же время немецкий рокер Тилль Линндерман, которому приписывают роман с певицей, в одном из интервью не советовал мужчинам «близко общаться» с дамами из стран бывшего СССР.

Фото Натальи Лободы из соцсетей.

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