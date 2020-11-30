«Я украинец»: Баста отказался говорить про Крым

Рэпер Баста (Василий Вакуленко), давая интервью российской журналистке Ксении Собчак, отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Видео интервью размещено на канале Собчак в YouTube.

Во время интервью возник вопрос, почему Басте запрещали въезд в Украину и лишили вида на жительство в Литве.

«Крым чей?» — спросила у него Собчак.

«Я об этом не говорю», — ответил Баста. По его мнению, высказывания на эту тему разжигают конфликт между Россией и Украиной.

«Я украинец, моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь и к Украине, и к России», — заявил Баста.

Тогда Собчак уточнила, что Украина не пускает на свою территорию только тех, кто публично признает Крым Россией или посещает полуостров без ведома Украины. При этом Баста не смог четко ответить на вопрос, транслирует ли он в своих песнях идеологию «русского мира».

«Для людей с обеих сторон — это огромная трагедия», — сказал Баста о войне на Донбассе.

Также он отметил, что после разбирательства в суде ему разрешили въезд в Украину.

Фото: скриншот видео

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