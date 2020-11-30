Звезду «Бумера» Яну Шивкову избили

Российская актриса Яна Шивкова обратилась в травмпункт с повреждениями, похожими на побои. Об этом сообщает Telegram-канал «МК:срочные новости».

Яна Шивкова, известная по звездной роли в фильме «Бумер», была вынуждена обратиться к медикам с травмами лица — из элитной Жуковки ее привез личный водитель.

«На лице 47-летней женщины красовались „ушибы мягких тканей“. А так как они очень смахивали на побои, врачи сразу же направили инфу в полицию. А Яна укатила обратно в свой коттедж, где живет с мужем-бизнесменом Павлом Кротовым. И как видно, не совсем благополучно», — говорится в сообщении.

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