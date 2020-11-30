Кошевой из "Квартала 95" изменился до неузнаваемости и потерял нюх

Шоумен Евгений Кошевой, как ранее и его экс-коллега по кварталу — президент Владимир Зеленский — похоже, подцепил коронавирус.

Теперь шоумен в свом Instagram постит видео и фото с наложением фильтров, до неузнаваемости меняющими лицо.

Так, в сториз Кошевой разместил видео, где нижняя часть его лица гипертрофировано растянута, а сам он говорит странным голосом. «День четвертый. Развлекаюсь как могу», — говорится в комментарии к ролику.

На данный момент это видео — единственное в сториз. А вот изданию «1 минута» удалось заскринить и ранние «видосики» Кошевого. На одном из них он признается, что потерял нюх, а на втором открыто намекнул на коронавирус, пририсовав к своему фото корону.

Ранее Евгений Кошевой заявлял, что решил как это — жить с волосами. Он заявил, что решил не бриться и не стричься.

Фото — скриншос видео со странички Евгения Кошевого в соцсетях.

1079

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter