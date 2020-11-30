«Дублерша» с Дрю Бэрримор и «Мать Апостолов» с Богданом Бенюком: что посмотреть в кино с 3 декабря

В четверг, 3 декабря, в украинский прокат выходят пять новых фильмов, два из которых сняты отечественными кинематографистами — «Мать Апостолов» и «Юки». Поклонники голливудской актрисы Дрю Бэрримор смогут увидеть ее в комедии «Дублерша». Комедия «Осторожно, кенгуру!» стала хитом проката в Германии. Любители японских фильмов ужасов получили возможность познакомиться с новой частью популярной серии «Звонок». Кроме того, вновь запускается в прокат прошлогодняя спортивная драма «Леди на драйве». А у поклонников творчества Джоан Роулинг есть шанс снова увидеть на большом экране фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса», снятый в 2007 году.

«Мать Апостолов»

(12+, Украина, Ukrainian Film Distribution, военная драма)

Фильм основан на реальных событиях и посвящен всем матерям, чьи дети погибли, защищая Украину. У главной героини картины сын воюет на Донбассе. Он летчик. Мать узнает, что самолет сына сбит. Она тут же отправляется в зону боевых действий в надежде найти его и спасти. Трагедия войны передана сквозь личную трагедию женщины. Оказавшись на Донбассе, она видит, во что превратился этой край, сталкивается с ожесточившимися людьми. Постепенно она становится матерью для многих из тех, кого встречает на своем пути, лечит и спасает их души…

Снял фильм режиссер Заза Буадзе, известный по картинам «Позывной «Бандерас» и «Червоный. Без линии фронта». Главные роли исполнили Наталия Половинка, Богдан Бенюк, Сергей Деревянко, Александр Пожарский.

«Юки»

(0+, Украина — Канада — США — Беларусь, TeleProstir Studio, документальный фильм, бюджет — 225 тысяч долларов)

Героями этого фильма стали украинцы, ставшие знаменитыми хоккеистами в США и Канаде. Их имена хорошо известны болельщикам — Кен Данейко, Иван Буцик, Уэйн Грецки, Джерри Савчук, Руслан Федотенко и другие. Они родились и выросли в Америке, но их корни здесь, в Украине, и эти спортсмены помнят об этом…

Снял фильм Владимир Мула. В работе над картиной принимал участие историк и исследователь Евгений Колычев.

«Дублерша»

(16+, США, Saban Films, комедия)

Главная героиня фильма — комедийная актриса, которая страдает из-за творческой неудовлетворенности. Ей не хватает хороших фильмов, ей не нравятся предлагаемые сценарии. Да что там — вся ее жизнь! В какой-то момент она принимает неожиданное решение поменяться местами со своей дублершей. Ей кажется, что это поможет реализовать собственные амбиции… Главную роль исполнила Дрю Бэрримор. Премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года, но помешала пандемия коронавируса.

Сняла комедию режиссер и продюсер Джейми Бэббит («Душа тишины»).

«Осторожно, кенгуру!»

(оригинальное название Die Känguru-Chroniken, в интернете известен как «Хроники кенгуру») (16+, Германия, X-Filme Creative Pool, комедия)

Фильм снят по мотивам популярной в Германии и других немецкоязычных странах серии книг «Хроники кенгуру», автором которой является писатель Марк-Уве Клинг. Он же выступил сценаристом картины.

Снял картину швейцарский режиссер Дани Леви, прославившийся благодаря сатирической комедии «Мой фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Главный герой нового фильма — необычный Кенгуру. Он умеет разговаривать и не привык скрывать свои мысли и взгляды на жизнь. А они далеки от политкорректности! К тому же Кенгуру любит выпить и хорошенько погулять. И призывает поступать так же своего нового знакомого, музыканта Марка, у которого совершенно нахальным образом поселился…

Кенгуру в оригинальной версии разговаривает голосом своего создателя Клинга. А играет его популярный актер Фолькер Михаловски («Отель «Гранд Будапешт»). Роль самого Марка (того самого музыканта) досталась родившемуся в Казахстане Димитрию Шааду, известному по культовому сериалу «Убивая Еву». В Германии и Австрии фильм успел собрать более 5 миллионов долларов в прокате.

«Леди на драйве»

(6+, США, ESX Entertainment, спортивная драма)

Строптивая девчонка однажды летом отправляется сама в путешествие в надежде больше узнать о своих корнях. К своему удивлению, она открывает для себя много нового и, похоже, понимает, чем хотела бы заниматься всю свою жизнь…

Главную роль в фильме исполнила 23-летняя Грейс Ван Дин, дочь популярного актера Каспера Ван Дина («Звездный десант»). Ее отец также снялся в этой картине. Компанию семейному дуэту составил Шон Патрик Флэнери, звезда культового фильма «Святые из Бундока». Критики встретили фильм холодно. Несмотря на это, украинские прокатчики уже в третий раз пытаются запустить его у нас в стране. Первая попытка была предпринята ровно год назад. Затем фильм был заявлен в репертуаре кинотеатров в августе.

«Звонок. Последняя глава»

(16+, Япония, Kadokawa, ужасы)

Картина является продолжением популярной серии фильмов ужасов «Звонок». Первый из них вышел еще в 1995 году. «Последняя глава» — девятая часть. Кроме того, в США было снято еще три фильма. Режиссером японской девятой части стал культовый создатель ужастиков Хидео Наката. Кроме нескольких «Звонков», он известен картинами «Темные воды» и «Тетрадь смерти 3». В Японии «Звонок. Последняя глава» вышел в прокат в 2019 году и собрал 5,5 миллиона долларов.

Какие фильмы вышли в прокат на минувшей неделе, смотрите здесь.

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