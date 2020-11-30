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Сын Джигарханяна назвал настоящую причину смерти знаменитости

18:15 30 ноября 2020
Степан Власов с отцом

Сын Армена Джигарханяна Степан Власов резко высказался в адрес бывшей супруги актера — пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Он упрекнул ее в пиаре на смерти отца, назвав «женой на час».

Так, недавно женщина заявила, что Армен Борисович умирал «в страшных муках», сославшись при этом на слова Степана.

«Озвученное как мной, так и другими источниками медицинское заключение о причине смерти Армена Борисовича гласит: отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета», — расставил мужчина точки над і.

Вместе с тем он признал, что сам дал повод для инсунуаций, когда во время видеосвязи со студией «Пусть говорят» упомянул об осложнениях у актера, возникших в последние полторы-две недели его жизни, в период последней госпитализации.

«Цымбалюк-Романовская осталась верна себе, вырвала слово из контекста и стала усердно разыгрывать карту „пролежней 4-й степени“, „общей гангрены“ якобы из-за отсутствия ухода… Проще говоря — намеренно путает причины и следствия. Старый наивный прием, который иногда работает при обращении к отсталой части аудитории», — сказал сын знаменитости в комментарии Собеседнику.

Напомним, сам актер заявлял, что Цымбалюк-Романовская нанесла ему «много несправедливой боли в противовес второй жене Татьяне Власовой, которая специально вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем.

Фото Instagram Степана Власова

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