Мухарский снова женился и заявил, что детей не будет

52-летний украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский женился, зарегистрировав брак с искусствоведом Елизаветой Бельской. Об этом он заявил в интервью программе «Зірковий шлях».

По его словам, они с Елизаветой обвенчались несколько лет назад, а вот расписались — в Турции в 2020 году.

«На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали -обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой», — объяснил Мухарский.

Он также признался, что детей с Елизаветой, а хотят посвятить жизнь друг другу и своему творчеству, как «странствующие художники».

Напомним, у Мухарского есть трое детей от первого брака — со Снежаной Егоровой. Отношения закончились скандальным разрывом в 2015 году, однако практически до последнего времени супруги публично выясняли отношения.

Фото Facebook Антіна Мухарського

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