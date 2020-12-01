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«С нетерпением жду»: Мерьем Узерли намекнула на продолжение съемок «Великолепного века»

1:37 1 декабря 2020
Мерьем Узерли

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, сменившая в октябре в очередной раз имидж, вызвала пару дней назад переполох среди своих фанатов постом, который они расценили как намек на продолжение съемок сериала «Великолепный век».

Так, в своем аккаунте актриса опубликовала фотоколлаж, в котором предстала в различных образах, в том числе и принесшем ей популярность облике Хюррем Султан.

Но ажиотаж вызвали не забавы актрисы с фотошопом, а подпись к снимку: «Продолжение следует. С нетерпением жду».

Поклонники «Хюррем» пришли в восторг, предположив, что речь идет о продолжении сериала о любви султана Сулеймана и его наложницы Роксоланы.

В комментариях появилось множество радостных высказываний по поводу возможного появления нового сезона.

К сожалению, догадки оказались напрочь лишенными всякого основания: некоторое время спустя Мерьем ответила на один из комментариев, пояснив, что своим постом просто хотела показать, что ждет роли, которые будут не хуже, чем показанные на коллаже. Другими словам — «снимайте, предлагайте, а я, может быть, и соглашусь».

Напомним, что летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона «Великолепного века», актриса разорвала контракт с продюсерами сериала и уехала на родину в Германию. Причиной этого стал нервный срыв, который она испытала после ухода из ее жизги турецкого бизнесмена Джана Атеша. Тогда Мерьем была на четвертом месяце беременности, сейчас ее дочери Ларе шесть лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что и сейчас, примерно до января 2021 года, Мерьем Узерли вряд ли сможет сниматься, так как готовится стать мамой во второй раз. Имя отца ребенка она не разглашает. Известно только, что она состоит в отношениях с американцем, живущим в Берлине.

Фото: @meryemuzerlimeryem

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