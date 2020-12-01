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Шоу-бизнес

Купальника никто и не заметил: модель едва не опозорилась новым бикини

2:47 1 декабря 2020
Джессика Раст

Публиковать свои фото в купальнике любит не только любимица пользователей Сети Эмили Ратаковски, но и множество других девушек, которые получают деньги от популярных брендов за то, что рекламируют их продукцию.

Одна из таких инста-моделей — австралийская красавица Джессика Раст, которая довольно часто балует подписчиков снимками в нижнем белье или бикини, пишет The Sun.

Австралийка нередко появляется на обложках мужских журналов, поэтому ей совсем не в новинку примерять откровенные наряды.

Но несколько дней назад ее попытка прорекламировать новый купальник едва не потерпела крах — а все из-за его размера и едва различимого цвета, который может запросто сливаться с цветом тела.

Поэтому «испытанный» набор средств модели — бассейн с пальмами на Бали, яркий солнечный свет, соблазнительные позы — у девушки не сработал.

«Она же голая! Позовите полицию!», «Идеальное тело для бикини, но где же купальник?!», «Аяяй, что за бесстыдство!», «Малышка прекрасна, но, может, ей стоит одеться?», — написали пользователи.

Девушке даже пришлось написать комментарий о том, что, дескать, купальник очень функционален, что он отлично сидит на теле и подчеркивает ее соблазнительную фигуру, что он не слетит ни с того, ни с сего.

Но в итоге ей пришлось убрать парочку «слишком откровенных фото» — благо, фирма-рекламодатель на это согласилась.

Кроме того, девушка опубликовала снимок, как купальник смотрится на другой модели.

Вероятно, полученный урок Джессика примет во внимание и будет в будущем оговаривать цвет и фасон рекламируемой продукции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что горячие сестричкиКим Кардашьян и Кайли Дженнер померялись сочными формами в купальниках.

Фото:@jessicarast.xo

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