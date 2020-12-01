Зеленского и «Квартал 95» обвинили в хитрости с локдауном

Хоть «в верхах» решение о локдауне еще не принято, у «слуг народа» называли возможную дату его введения — 23 декабря. А накануне вероятного введения строгого карантина «Квартал-95» запланировал большой концерт в Дворце Украина.

«Интеллектуальный карантин» должен начаться 23 декабря, в среду, говорят в этих ваших интернетах. Вполне логичная дата, а когда же еще его начинать?" — пишет в соцсетях журналист Сергей Сидоренко, публикующий на своей страничке афишу «квартальского» концерта.

А экс-руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук обратил внимание на публикацию в соцсети, которая может свидетельствовать о дате, к которой жесткие карантинные меры в случае их введения могут быть отменены. И тоже с учетом «квартальской» концертной деятельности.

«Очень точно подмечено», — так он прокомментировал информацию о том, что на 24 января 2021 года, на «после карантина», запланировал еще один концерт «Квартала-95».

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украине нужен трехнедельный локдаун — помимо коронавируса есть серьезные обострения и по гриппу,

Фрагмент фото с сайта студии «Квартал-95».

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