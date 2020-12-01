Модель с пышными формами претендует на место в Книге рекордов с «самым крошечным бикини в мире»

Звезда Instagram Шейла Фонг, у которой более 1,1 миллиона подписчиков, претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. Как пишет издание Daily Star, модель с пышными формами уверена, что установила рекорд по «самому крошечному бикини в мире». Его ширина составляет всего три сантиметра. Микроскопический купальник не скрывает практически ничего.

Проживающая в американском городе Майами Шейла, чьи предки происходят с Кубы и Ямайки, утверждает, что такой купальник на самом деле очень удобен, хотя и выглядит слишком смело. 31-летняя красотка уверена, что никто не сможет носить бикини еще более открытый, чем она. А потому мировой рекорд ей обеспечен.

Шейла пропагандирует красоту девушек в теле. «Мы живем в новую эру реальных тел. Я считаю, что чересчур худые тела моделей Victoria’s Secret вышли из моды… Людям нужно перестать думать, что женщина должна быть худой или очень спортивной, чтобы иметь возможность показать свое тело в Интернете, поскольку это влияет на жизнь многих подростков, совершающих безумные поступки для того, чтобы иметь идеальное тело, которого на самом деле даже не существует», — говорит она.

Фото Instagram

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