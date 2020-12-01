28.39 / 28.59 33.75 / 34.19
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Модель с пышными формами претендует на место в Книге рекордов с «самым крошечным бикини в мире»

11:21 1 декабря 2020
Шейла в бикини

Звезда Instagram Шейла Фонг, у которой более 1,1 миллиона подписчиков, претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. Как пишет издание Daily Star, модель с пышными формами уверена, что установила рекорд по «самому крошечному бикини в мире». Его ширина составляет всего три сантиметра. Микроскопический купальник не скрывает практически ничего.

Проживающая в американском городе Майами Шейла, чьи предки происходят с Кубы и Ямайки, утверждает, что такой купальник на самом деле очень удобен, хотя и выглядит слишком смело. 31-летняя красотка уверена, что никто не сможет носить бикини еще более открытый, чем она. А потому мировой рекорд ей обеспечен.

Шейла пропагандирует красоту девушек в теле. «Мы живем в новую эру реальных тел. Я считаю, что чересчур худые тела моделей Victoria’s Secret вышли из моды… Людям нужно перестать думать, что женщина должна быть худой или очень спортивной, чтобы иметь возможность показать свое тело в Интернете, поскольку это влияет на жизнь многих подростков, совершающих безумные поступки для того, чтобы иметь идеальное тело, которого на самом деле даже не существует», — говорит она.


  

Фото Instagram

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Зеленский

Зеленский предостерег украинцев по поводу независимости

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер