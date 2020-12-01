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Шоу-бизнес

Редкий случай: Мадонна поделилась видео, в котором собрались все шестеро ее детей

13:01 1 декабря 2020
Мадонна с детьми

Американская певица Мадонна, которая ранее опубликовала странное селфи, поделилась в Instagram видео, в котором фигурируют сразу все шестеро ее детей. А это бывает не так уж часто. Ее старшие дети уже ведут самостоятельную жизнь и бывают у мамы только в гостях. Но все собрались вместе в честь американского праздника — Дня благодарения.

У 62-летней певицы двое биологических детей — 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко. Лурдес она родила вне брака от своего фитнес-тренера кубинского происхождения Карлоса Леона. Рокко — сын Мадонны и ее второго мужа-режиссера Гая Ричи. Остальных детей поп-звезда усыновила в Малави. Ее приемному сыну Дэвиду Банде сейчас 15 лет, дочери Мерси Джеймс — 14, а двойняшкам Эстер и Стелла — восемь. Дэвида певица усыновила еще вместе с Гаем Ричи. А девочек — одна, уже после развода с британским кинематографистом.

Помимо детей в семейном видео снялся 26-летний бойфренд Мадонны Ахламалик Уильямс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мадонна шокировала фанатов, показав кость, которую извлекли из нее в ходе операции.


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