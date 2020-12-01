Лолиту «стошнило» от телевидения

57-летняя певица Лолита Милявская призналась, что в последнее время предпочитает интернет-площадки, отойдя от выступлений на ТВ.

«Современное телевидение не развивается», — объяснила певица свой выбор во время музыкального шоу LAB.

Милявская считает, что с успехом вписалась в «это пространство молодежи».

«Они ко мне не относятся снисходительно, я же не скрываю свое пенсионное удостоверение», — пошутила артистка, исполнив хит рэпера Моргенштерна Cadillac, хоть даже не могла разобрать в нем всех слов.

Напомним, от традиционных концертов Милявская также не отказывается — она выходила на сцену, даже узнав, что инфицировалась COVID-19.

К слову, на тележурналистов ополчился и неверный супруг Наташи Королевой Сергей Глушко



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