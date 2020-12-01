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Шоу-бизнес

Жена Илона Маска удивила голым фото

16:09 1 декабря 2020
Илон Маск с женой

Жена основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), ставшая недавно мамой, опубликовала в своем Instagram-аккаунте обнаженное фото.

На снимке, сделанном в туалетной комнате, Граймс предстала полуобнаженной с разрисованным телом. Ее подруга Лив Боэри появилась на снимках полностью голой.


Граймс сообщила, что выступила автором боди-арта. Она также напомнила подписчикам о грядущем выходе видеоигры Cyberpunk 2077.

Напомним, это не первый эксцентричный поступок Граймс. Ранее она заявила, что решила продать часть своей души.

Фото Instagram/grimes, spletnik.ru/

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Илон Маск с женой

Жена Илона Маска удивила голым фото

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