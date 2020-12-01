Жена Илона Маска удивила голым фото
Жена основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), ставшая недавно мамой, опубликовала в своем Instagram-аккаунте обнаженное фото.
На снимке, сделанном в туалетной комнате, Граймс предстала полуобнаженной с разрисованным телом. Ее подруга Лив Боэри появилась на снимках полностью голой.
Граймс сообщила, что выступила автором боди-арта. Она также напомнила подписчикам о грядущем выходе видеоигры Cyberpunk 2077.
Напомним, это не первый эксцентричный поступок Граймс. Ранее она заявила, что решила продать часть своей души.
Фото Instagram/grimes, spletnik.ru/535
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